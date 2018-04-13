Взрывы в Каушанском районе: эхо войны не дает покоя никому

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Саперы батальона "Кодру" национальной армии Молдовы нейтрализовали целый арсенал снарядов времен Второй мировой войны в лесу близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.

Как сообщил журналистам начальник саперной службы подполковник Адриан Ефрос, взрывоопасные предмет обнаружил лесник, который тут же вызвал специалистов. Саперы разминировали 24 объекта — артиллерийские снаряды 45-го калибра, противотанковые мины и ручные гранаты РГД-33.

© Sputnik / Сергей Кузнецов Учения в Приднестровье: российские саперы разминировали поля

В августе 1944 года, в ходе Ясско-Кишиневской операции, близ села Плоп-Штюбей велись ожесточенные бои между освобождавшей Молдову Красной армией и немецко-румынскими нацистскими захватчиками.

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В тот же день саперы батальона "Кодру" обнаружили и взорвали ручную гранату Ф-1 в селе Кобушка Веке Новоаненского района. Гранату нашли в саду местного жителя во время весенних работ.

С начала 2018 года саперы Нацармии нейтрализовали 80 взрывоопасных предметов.