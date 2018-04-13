14:15 13 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
наручники

В Кагуле адвокат ловко обобрал наркоторговцев, но был схвачен с поличным

© Flickr/ ndlon
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0

Юрист, защищавший в суде семейную пару, обвиняемую в выращивании наркотиков, задержан.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Адвокат получил в Кагуле 1000 евро взятки и был схвачен с поличным.

Хирурги на операции, архивное фото
© Sputnik / Варвара Гертье
Врач Онкоинститута отказался оперировать до получения взятки

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, деньги он получил от мужа женщины, обвиняемой в преступлении. Юрист обещал, что поговорит с прокурором, представляющим сторону обвинения по этому делу, чтобы обвиняемую осудили на условный срок.

Офицер войск карабинеров Молдовы задержан за взятки >>>

Женщина и ее муж проходят обвиняемыми по делу о выращивании наркотикосодержащих растений. Ранее они отдали адвокату две тысячи евро в обмен на обещание повлиять на ответственных лиц, чтобы дело не передавали в суд. Но, видимо, как говорится, что-то не срослось…

Теперь же адвокат задержан на 72 часа. Купюры суммой в 1000 евро, заранее помеченные в НАЦ, нашли в багажнике его автомобиля.

Если вину задержанного признает суд, ему грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 200 тысяч леев.

Следствие ведет Антикоррупционная прокуратура.

По теме

Румынский журналист, "обличавший" Sputnik, попался на взятке
Взятка, или оплата за труд: на чем зарабатывают адвокаты в Молдове
От тюрьмы до штрафа в сотни тысяч леев - одна взятка
Названа сумма самой крупной взятки 2017 года в Молдове
Теги:
адвокат, наркотики, взятка, задержание, суд, НАЦ, Кагул
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Вы потеряете страну"

    Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение о защите русских школ.

  • В связи с 14-й годовщиной членства Литвы в НАТО на площади Лукишкес подняли флаги Литвы и НАТО
    Дайте жалобную книгу

    Депутат Сейма Литвы от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" пожаловался генсеку НАТО на коллегу, которая обвинила "аграриев" в связи с Кремлем.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
    Под давлением

    Давление на независимую журналистику не соответствуют заявленным целям Таллинна в сфере защиты свободы слова, считают в МИДе России.

  • Газораспределительная станция
    Цена вопроса

    Белорусская сторона рассчитывает продолжить обсуждение цены на газ с Россией не позднее мая и надеется создать равные условия.

  • Георгий Квирикашвили
    "Мечта" сдувается?

    Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", несмотря на внутренние разногласия, сохранит свое единство, заявил премьер-министр Грузии.

  • Форель радужная
    Рыбное место

    Как в Абхазии выращивают стальноголового лосося, который ранее не обитал в республике, и восстанавливают популяцию колхидского фазана.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Ангажированный подход

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку выборам в Азербайджане и раскритиковала отношение к ним западных НПО.

  • Полиция Турции
    Армянский след

    По подозрению в причастности к ликвидации грузинского "вора в законе" Гии Кутаисского задержаны шесть человек, в том числе граждане Армении.

  • Геннадий Головкин
    Гоните титул!

    Украинец Сергей Деревянченко нацелился на один из поясов казахстанского боксера Геннадия Головкина – чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO.

  • Совещание по изданию учебника история Осетии
    Один народ – одна история

    У народа Юга и Севера Осетии должна быть одна история, заявил президент РЮО в ходе совещания по вопросам составления и издания соответствующего учебника.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Вы потеряете страну"

    Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение о защите русских школ.

  • В связи с 14-й годовщиной членства Литвы в НАТО на площади Лукишкес подняли флаги Литвы и НАТО
    Дайте жалобную книгу

    Депутат Сейма Литвы от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" пожаловался генсеку НАТО на коллегу, которая обвинила "аграриев" в связи с Кремлем.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Учение по противовоздушной обороне ракетного крейсера Маршал Устинов СФ
Воздух "на замке" - удаль крейсера "Маршал Устинов"
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться