В Кагуле адвокат ловко обобрал наркоторговцев, но был схвачен с поличным

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Адвокат получил в Кагуле 1000 евро взятки и был схвачен с поличным.

© Sputnik / Варвара Гертье Врач Онкоинститута отказался оперировать до получения взятки

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, деньги он получил от мужа женщины, обвиняемой в преступлении. Юрист обещал, что поговорит с прокурором, представляющим сторону обвинения по этому делу, чтобы обвиняемую осудили на условный срок.

Офицер войск карабинеров Молдовы задержан за взятки >>>

Женщина и ее муж проходят обвиняемыми по делу о выращивании наркотикосодержащих растений. Ранее они отдали адвокату две тысячи евро в обмен на обещание повлиять на ответственных лиц, чтобы дело не передавали в суд. Но, видимо, как говорится, что-то не срослось…

Теперь же адвокат задержан на 72 часа. Купюры суммой в 1000 евро, заранее помеченные в НАЦ, нашли в багажнике его автомобиля.

Если вину задержанного признает суд, ему грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 200 тысяч леев.

Следствие ведет Антикоррупционная прокуратура.