Соцсети: в Кишиневе полицейская машина на скорости влетела в другое авто

Служебная машина органов МВД, не включив сирену и клаксоны, двигалась на полной скорости по центральному проспекту Кишинева - фотографии появились в соцсети.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

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По их сведениям, столкновение случилось на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Армянской. По словам очевидцев, служебный автомобиль органов полиции несся на полной скорости на красный свет с выключенными сиреной и клаксонами. Второй участник ДТП — легковой автомобиль, получивший повреждения передней части корпуса.

Пока эти сведения официально не подтвердили.

Замглавы Кишиневского инспектората полиции Силвиу Мушук сообщил корреспонденту Sputnik, что вскоре правоохранительные органы предоставят детали инцидента.