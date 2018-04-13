Соцсети: в Кишиневе полицейская машина на скорости влетела в другое авто

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.
По их сведениям, столкновение случилось на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Армянской. По словам очевидцев, служебный автомобиль органов полиции несся на полной скорости на красный свет с выключенными сиреной и клаксонами. Второй участник ДТП — легковой автомобиль, получивший повреждения передней части корпуса.
Пока эти сведения официально не подтвердили.
Замглавы Кишиневского инспектората полиции Силвиу Мушук сообщил корреспонденту Sputnik, что вскоре правоохранительные органы предоставят детали инцидента.