Как в кино: жителя Молдовы шантажировали из-за 20 тысяч леев

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Двое жителей Окницы задержаны за шантаж и применение физической силы с целью получить от молодого человека 20 тысяч леев, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным следствия, трое злоумышленников силой увезли 23-летнего мужчину к озеру в селе Наславча. Там с применением силы и угрозами, что его утопят, молодого человека заставили подписать расписку о признании несуществующего долга в размере 20 тысяч леев. На "возврат" денег ему отвели две недели. Жертве пообещали привести угрозы в исполнение, если он обратится в полицию.

Во время получения денег, полиция задержала двоих подозреваемых 23 и 33 лет с поличным. Третий злоумышленник — в розыске.

Расследование дела проходит при поддержке сотрудников Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората расследований ГИП МВД.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 13 лет.