21:37 14 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Преступление

Как в кино: жителя Молдовы шантажировали из-за 20 тысяч леев

© Fotolia / Mr Korn Flakes
Происшествия
Получить короткую ссылку
49 0 0

Вопиющий случай в Молдове: трое злоумышленников угрожали мужчине утоплением с целью получить деньги.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Двое жителей Окницы задержаны за шантаж и применение физической силы с целью получить от молодого человека 20 тысяч леев, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным следствия, трое злоумышленников силой увезли 23-летнего мужчину к озеру в селе Наславча. Там с применением силы и угрозами, что его утопят, молодого человека заставили подписать расписку о признании несуществующего долга в размере 20 тысяч леев. На "возврат" денег ему отвели две недели. Жертве пообещали привести угрозы в исполнение, если он обратится в полицию.

Во время получения денег, полиция задержала двоих подозреваемых 23 и 33 лет с поличным. Третий злоумышленник — в розыске.

Задержание
© Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Задержание как в кино: в Кишиневе поймали опасного преступника

Расследование дела проходит при поддержке сотрудников Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората расследований ГИП МВД.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 13 лет.

 

По теме

Полицейский-самозванец задержан за вымогательство в Кишиневе
Опасный мафиози практиковался в кишиневском театре Чехова
Теги:
угрозы, шантаж, вымогательство, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел, Наславча, Окница, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Участок шоссе Таллинн — Нарва
    Со скоростью лета

    В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?

  • Анатолий Бибилов с семьей
    В тесноте, да не в обиде

    Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Пикси Лотт во время селфи на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Лучшие селфи Каннского кинофестиваля за всю историю
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске
Исследовательский центр Барза в Дамаске подвергся ракетному удару
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться