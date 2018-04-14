Коррупция не пройдет: водитель-наркоман пытался подкупить полицейского

Мужчина пытался вернуть себе автомобиль, но попал под следствие.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Мужчина из Чадыр-Лунги попал под следствие после попытки подкупить полицейского, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

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По данным следствия, подозреваемый пообещал сотруднику полиции тысячу леев за то, что тот вернет ему транспортное средство, которое было изъято за отсутствие водительских прав и вождение в состоянии наркотического опьянения.

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Полицейский доставил мужчину в НАЦ, где его задержали на 72 часа. Задержание правонарушителя проходило при поддержке Службы по борьбе с коррупцией МВД РМ.

Возбуждено уголовное расследование. Если задержанного признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере четырех тысяч условных единиц.