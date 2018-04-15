Фотофакт: вот как в Молдове работают порно-видеочаты

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В Кишиневе обнаружена квартира, где девушки оказывали клиентам сексуальные услуги по интернету.
В ходе обысков, которые провели в одной из столичных квартир сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, Центра по борьбе с торговлей людьми, Национального инспектората расследований и Генинспектората полиции, были найдены аппаратура для видеочатов по итнернету и другие сопутствующие этому процессу аксессуары.
По подозрению в организации незаконного бизнеса задержаны гражданин Молдовы и иностранная гражданка.
По данным правоохранительных органов, на арестованных работали пять девушек, в чьи обязанности входило демонстрировать перед камерой свое тело и совершать действия сексуального характера.