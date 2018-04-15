Фотофакт: вот как в Молдове работают порно-видеочаты

В Кишиневе не все квартиры используются, как говорится, по назначению - в некоторых из них проводятся видеосеансы сексуальных утех.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В Кишиневе обнаружена квартира, где девушки оказывали клиентам сексуальные услуги по интернету.

© Photo : пресс-служба прокуратуры по особым делам Квартира, где снимали порно

В ходе обысков, которые провели в одной из столичных квартир сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, Центра по борьбе с торговлей людьми, Национального инспектората расследований и Генинспектората полиции, были найдены аппаратура для видеочатов по итнернету и другие сопутствующие этому процессу аксессуары.

© Photo : пресс-служба прокуратуры по особым делам Квартира, где снимали порно

По подозрению в организации незаконного бизнеса задержаны гражданин Молдовы и иностранная гражданка.

© Photo : пресс-служба прокуратуры по особым делам Квартира, где снимали порно

По данным правоохранительных органов, на арестованных работали пять девушек, в чьи обязанности входило демонстрировать перед камерой свое тело и совершать действия сексуального характера.