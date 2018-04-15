В Чадыр-Лунге водитель-наркоман нажил себе большие проблемы

Мужчина попытался за 1000 леев сделать так, чтобы преступлений его будто и не было.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Житель Чадыр-Лунги пытался подкупить полицейского, за что, как говорится, и "загремел".

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, мужчина обещал дать представителю закона 1000 леев, чтобы тот вернул ему автомобиль. Дело в том, что эту машину полицейские конфисковали у горе-подкупщика, когда тот был за рулем в состоянии наркотического опьянения и без водительских прав.

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За попытку подкупа должностного лица может последовать наказание в виде шести лет тюрьмы и до 4000 условных единиц штрафа.