Соцсети: изуверы изуродовали кота в молдавской глубинке

В селе Яргара неизвестные оторвали домашнему коту две лапы.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В селе Яргара Леовского района произошло ЧП, заставившее "подняться на дыбы" весь Facebook. Местная жительница опубликовала фотографии, которые даже в соцсетях прошли лишь частичную цензуру.

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На фото показан кот, у которого оторваны стопы обеих задних лап, правая передняя лапа также сильно повреждена.

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"Это мой кот. Полиция была, провела расследование. Ждем ответа. Котика отвезут в Кишинев оперировать. Дай бог, чтобы выжил", — написала в комментариях по снимкам хозяйка пострадавшего животного по имени Елена.

По ее словам, это изуверство совершили соседи. Женщина надеется, что виновный ответит по закону.

Из этических соображений мы не публикуем эти фотографии, но даем гиперссылку на эту публикацию >>>