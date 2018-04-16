Итоги второго поминального дня в Кишиневе: пропали взрослые и дети

В воскресенье в Кишиневе в большом потоке людей, устремившихся на кладбища, пропало несколько человек.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. По данным Кишиневского управления полиции, за воскресенье, второй из трех дней, когда в Молдове люди массово идут на кладбище поминать своих усопших, было обнаружено шесть оставленных без надзора детей.

© Photo : Таможенная служба Молдовы Куда звонить, если вы застряли на таможне на Радуницу

Сообщается также и о трех пропавших людях.

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В воскресенье полицейские обеспечивали порядок на 44 кладбищах столицы и ее пригородов. Отмечено, что некрополи в этот день посетило порядка 109 тысяч человек.

В полиции советуют лучше следить друг за другом и не оставлять вещи без присмотра, а в случае ЧП — обращаться по телефону единой горячей линии — 112.