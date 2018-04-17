Фотофакт: месть кишиневцев – страшная вещь

Жители Кишинева решили по-своему бороться с припаркованными не в тех местах автомобилями, вернее, с их водителями.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Когда слова не действуют первый-второй-десятый раз, в Кишиневе могут решиться на крайние, правда, тоже весьма гуманитарные меры — наши люди беззлобны и миролюбивы.

Вот и сейчас, когда некий водитель решил припарковать свое авто прямо под окнами многоквартирного дома на Чеканах, кто-то из жильцов принял решение наказать его.

На корпус автомобиля вывалили не один килограмм мусора. Конечно же, водитель, обнаружив такое, будет крайне недоволен, однако подумает в следующий раз, где ему парковать машину.