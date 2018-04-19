Подробности масштабных обысков в Кишиневе: что ищут прокуроры

Утро четверга в Кишиневе началось не только с кошмарных пробок, но и массовых обысков: за кого взялись правоохранительные органы?

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям проводят в четверг обыски в одном из кишиневских футбольных клубов. Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

"Обыски связаны с делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", — сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранительных органов, речь идет о сумме примерно в 10 миллионов леев (свыше 600 тысяч долларов).

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