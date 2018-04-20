Гражданин Молдовы устроил охоту на фотографа из Одессы

Мужчина с криминальных прошлым за что-то взъелся на своего подельника из Одессы и ранил его.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Свадебный фотограф из Одессы едва не погиб в результате криминальных разборок в Румынии, близ границы с Молдовой.

Как сообщает РИА Новости Украина, окровавленного молодого человека обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе.

Пострадавший сообщил, что пулю в него пустил знакомый, который теперь ищет его, чтобы убить. Агрессором оказался 40-летний гражданин Молдовы, ранее судимый за насилие и занимавшийся последнее время в Румынии контрабандой сигарет.

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Румынские прокуроры считают, что потенциальный убийца и объект его ненависти давно знакомы. Оба они, кстати, проходили в качестве обвиняемых в контрабанде сигарет в 2017 году. Ночью, с 13 на 14 апреля 2018 года, мужчины намеревались перейти румынско-молдавскую границу. Но что-то пошло не так, и один начал стрелять в другого.

Ведется следствие.