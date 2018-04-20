Женщина с сильными ожогами доставлена в больницу после пожара в Дурлештах

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В одной из квартир жилого дома в Дурлештах минувшей ночью вспыхнул пожар, сообщили в пятницу журналистам в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что возгорание произошло примерно в 23.00. Тушить огонь приехали два пожарных расчета.

Госпитализирована 38-летняя хозяйка квартиры с ожогами третьей степени.

Причины возгорания выясняются. Сообщается, что от запаха дыма проснулись соседи пострадавшей. Они и вызвали пожарных. По предварительным данным, причиной пожара могла стать сигарета, которую не потушили. С начала года в Молдове произошло более 500 пожаров.

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