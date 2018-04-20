В Молдове несколько населенных пунктов остались без света из-за ветра

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Из-за сильного ветра несколько населенных пунктов в центральных районах Молдовы остались без электроэнергии, заявил глава пресс-службы компании RED Union Fenosa Василий Грибинча.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове из-за сильного ветра обесточены многие сельские дома

Он отметил, что без электричества остались граждане, проживающие в районах Ниспорень, Яловень, Штефан Водэ, Стрэшень и Чимишлия.

"Об отключениях граждане сообщали вчера, во второй половине дня, когда ветер усилился. Более 30 мобильных групп отправились на места и до вечера устранили все неполадки. В общей сложности, было зарегистрировано 17 разрывов линий. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются и сегодня", — уточнил Грибинча.

Представитель компании напомнил гражданам о правилах безопасности. Он подчеркнул, что, лежащие на земле, разорванные электропровода нужно обходить и немедленно сообщать о них по телефону 022-43-11-11.