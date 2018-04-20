КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В Кишиневе горит здание института биологии Академии наук. На место прибыли девять пожарных расчетов. Весь персонал эвакуирован. По словам очевидцев, эвакуация прошла очень быстро. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщил Sputnik очевидец происшествия, возгорание произошло в здании по адресу Академическая,1, где размещается Институт зоологии.

Загорелась крыша, которая была отреставрирована пять лет назад за два миллиона леев. Причина пожара, предполагает собеседник, заключается в том, что обновленная крыша состояла из горючих материалов.

Сделана она была в виде мансарды, что создало сильную тягу. Старая крыша прослужила 30 лет без единого пожара. А само здание было возведено в 1965 году.

Горит здание Института биологии © Sputnik / Miroslav Rotari

Горит здание Института биологии © Sputnik / Miroslav Rotari

Горит здание Института биологии © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 3 © Sputnik / Miroslav Rotari Горит здание Института биологии

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Все эвакуированы были сразу. На данный момент вся крыша сгорела. От здания идёт сильный жар. Очень большое пламя.