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Возгорание на Измайловской

Еще одно возгорание: в центре Кишинева вспыхнул торговый центр

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Происшествия
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День пожаров в Кишиневе: сразу два крупных возгорания зарегистрировано в столице в пятницу.

КИШИНЕВ, 20 апр —Sputnik. Еще одно ЧП в Кишиневе. Вслед за пожаром в здании института зоологии Академии наук Молдовы вспыхнул торговый центр Lunedor, расположенный на пересечении улицы Измаильская и проспект Кантемира. Стоит отметить, что в здании ТЦ уже неоднократно были пожары.

​Это второй пожар в здании торгового центра за год. На первом этаже ТЦ находится бистро. Очевидцы происшествия предполагают, что очаг возгорания находится именно там. Как заявил Sputnik один из очевидцев, огонь быстро распространился по зданию, потому что пожарные прибыли с опозданием, однако почти все спецрасчеты спасателей находились на месте другого ЧП.

Теги:
пожар, Кишинев, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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