В Кишиневе в кафе обворовывают посетителей

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Правоохранительные органы молдавской столицы задержали 29-летнего кишиневца, подозреваемого в совершении пяти краж.

© AP Photo / Peter Dejong Держали в страхе три района в Молдове: пойманы подозреваемые в серии краж

Как сообщили в субботу в управлении полиции Кишинева, молодой человек орудовал в кафе. Одно из преступлений, которое он совершил в заведении, расположенном на бульваре Штефана чел Маре, зафиксировала камера видеонаблюдения. Тогда он вытащил из куртки посетителя документы, банковские карты и деньги, в общей сложности нанеся ущерб потерпевшему в 3140 леев.

Другой эпизод произошел в кафе на улице Ливиу Деляну. Тогда злоумышленник воспользовался невнимательностью мужчины и украл у него кошелек, в котором было почти 3,5 тысячи леев.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит до двух лет тюремного заключения.