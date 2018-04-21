В Армении пресекли попытку теракта: задержаны шестеро человек

Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании шестерых подозреваемых в подготовке теракта.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Служба нацбезопасности Армении (СНБ) опубликовала данные о том, что двое граждан Армении, связанные с вооруженной группой Жирайра Сефиляна и "Сасна црер", планировали осуществить взрывы в местах общественного значения в ряде населенных пунктов страны, пишет Sputnik Армения.

По информации СНБ, детонация самодельных радиоуправляемых взрывных устройств должна была спровоцировать всеобщую атмосферу страха в Армении, что привело бы к давлению на органы власти с требованием пойти на определенные шаги.

На основе подозрений, кроме двух вышеназванных лиц задержаны еще четыре человека.

"Согласно полученной информации, связанные с Жирайром Сефиляном (осужденным оппозиционером) и группой "Сасна црер" (захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване — ред.) двое граждан Армении, создав преступное сообщество и возглавив его, намеревались устроить взрывы с помощью установки в ряде мест общественного значения 100-150 самодельных дистанционно управляемых взрывных устройств", — говорится в сообщении, размешенном на сайте СНБ.

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Взрывы планировалось устроить на площади Свободы, в торговом центре "Далма Гарден Мол", под мостами и другими объектами инфраструктуры.

"Целью было убить или нанести тяжкие телесные повреждения представителям правоохранительных органов, должностных лиц", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статьям "создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе", "подготовка теракта организованной группой", "незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ", "изготовление оружия", совершенные организованной группой.

В рамках расследования СНБ Армении провела 19 обысков в квартирах и автомобилях подозреваемых, где обнаружили детонаторы, порох, фитили и другие элементы взрывных устройств.