Странный взлом в Apă-Canal Chişinău: воры попали на видео

Гендиректор АО Apă-Canal Chişinău рассказала, что минувшей ночью в одно из зданий предприятия проникли воры, которых зафиксировала камера видеонаблюдения.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В здание департамента технического обслуживания АО Apă-Canal Chişinău в ночь на субботу проникли воры. Информацию об этом подтвердила гендиректор предприятия Вероника Херца.

"Этой ночью у нас были "гости". Надеемся, компетентные органы расследуют случай. Парадоксально, что никаких ценных вещей не взяли… Возможно, для кого-то более ценны некоторые документы из соответствующих кабинетов", — написала Херца на своей странице в соцсети Facebook.

Также она уточнила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взлома. По ее словам, на записи видны силуэты двух мужчин, возраст которых, предположительно, меньше 40 лет.

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В управлении полиции Кишинева сообщили, что предстоит получить видеозаписи камер, чтобы установить личности преступников. На них могут открыть уголовное дело. Сейчас дело ведется по факту случившегося.