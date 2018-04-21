Полиция представила новые подробности массовой аварии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Шестеро человек пострадали в результате столкновения пяти автомобилей рядом с остановкой общественного транспорта у цирка в Кишиневе. Об этом сообщили в управлении полиции молдавской столицы.

Авария произошла в субботу в 15.35. По данным полиции, водитель автомобиля Mazda врезался в троллейбус №24, затем вылетел в микроавтобус №152, после чего столкнулся еще с двумя легковыми авто Volkswagen Golf и Mercedes.

"В результате пострадали шесть человек в возрасте от 21 года до 62 лет. Их доставили в Больницу скорой помощи", — уточнили в полиции.

По данным медиков, госпитализация потребовалась четырем из пострадавших – трем мужчинам и женщине. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. У пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Жизням пострадавших, как говорят врачи, ничто не угрожает.