Полиция: водитель в Торонто наехал на людей намеренно

При этом, как считают в правоохранительных органах, прямых указаний на теракт пока нет.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но о теракте говорить в данный момент нельзя, заявил глава местной полиции Марк Саундерс, которого цитирует РИА Новости.

"Основываясь на данных очевидцев, можно достаточно ясно, даже исходя из общей оценки, заявить, что действия были намеренными", — заявил Саундерс.

Саундерса несколько раз спросили, является ли инцидент террористической атакой, однако шеф полиции не ответил прямо на данный вопрос, напомнив лишь заявление министра общественной безопасности Канады Ралфа Гудэйла о том, что инцидент "не связан с национальной безопасностью".

При этом он не исключил никакие версии, подчеркнув, что на данном этапе рано делать какие-либо выводы.

Водитель, идентифицированный как Алек Минассян, "предположительно, искал информацию и вел переписку о стрельбе в Айла-Виста 2014 года". Стрельба в Айла-Виста (штат Калифорния) произошла 23 мая 2014 года, жертвами стали девять человек.

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В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.