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Автомобильные воры

В Кишиневе задержали автомобильных воров: на их счету восемь краж

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Даже самая современная автосигнализация не может гарантировать абсолютную безопасность вашей машины.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Полиция ликвидировала в столице преступную группировку, которая специализировалась на кражах ценных вещей из автомобилей. О задержании преступников сообщил инспекторат полиции муниципия Кишинэу.

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Угонщики использовали высокие технологии, они открывали машины, сканируя рабочие частоты противоугонной сигнализации. Однако дорогостоящая техника не спасла их от ареста — 18 апреля воров задержали на улице Андрея Дога в Кишиневе, когда они вскрыли автомобиль Toyota Yaris.

Как выяснилось, трое арестованных жителей Кишинева (в возрасте от 32 до 39 лет) и ранее совершали различные преступления на территории страны.

В столице они создали хорошо организованную банду с четким распределением ролей. По заявлению полиции, собранных улик достаточно, чтобы доказать совершение этими преступниками не менее восьми краж.

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Теги:
автомобильные воры, преступления, полиция, Инспекторат полиции муниципия Кишинэу, Молдова
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