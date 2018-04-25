Сильное землетрясение в Румынии: его почувствовали и в Молдове

Данные о магнитуде толчка у европейских и румынских сейсмологов разнятся.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Румынии в среду в 20.15 по местному времени.

© RIA Novosti . A.Solomonov Как животные предчувствуют землетрясения

Эксперты афтершоков магнитудой 3,0. Очаг толчков залегал на глубине 145 километров. По данным румынских сейсмологов, в районе произошедшего находятся города Ковасна (35 километров), Инторсура-Бузэулуй (43 километров), Тыргу Секуеск (49 километров), Нехою (23 километров), Вэлений де Мунте (60 километров).

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Европейские сейсмологи сообщают, магнитуда толчка составила 4,6.

Землетрясение почувствовали в Молдове, особенно на юге.

В феврале 2018 года подземные толчки в Румынии происходят почти каждый день. Всего приборы зарегистрировали уже 8 землетрясений в различных районах страны, самое сильное из которых — 4 февраля в уезде Бузэу (магнитуда 3,9).

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