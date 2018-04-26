Пресняков-старший о своем инфаркте: "Ну, случается..."

Заслуженный артист России, госпитализированный в Москве, рассказал о своем нынешнем самочувствии и о реакции журналистов на подобные происшествия.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Популярный советский и российский музыкант Владимир Пресняков-старший обратился к своим поклонникам через соцсети по причине информации о плохом состоянии его здоровья.

© Photo : PR НТВ Пресняков сравнил участницу конкурса "Ты супер!" с Подольской

Ранее СМИ сообщали, что Пресняков-старший госпитализирован в Москве. Артист попал в больницу после инфаркта миокарда.

"Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали всё необходимое и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень тёплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления! Но поверьте, стало тяжеловато читать сотни и сотни ваших писем, а я их читаю… Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос… Предчувствую их сочинения на вольную тему. Жизнь продолжается, мои дорогие, и я — её участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!", — написал Пресняков-старший.

Редакция Sputnik Молдова желает Владимиру Петровичу скорейшего выздоровления и новых творческих свершений!

Владимир Пресняков-старший является главой целой творческой династии. Его сын Владимир Пресняков-младший стал любимцем публики еще в конце 80-х годов прошлого века, прославившись с такими композициями, как "Стюардесса по имени Жанна" и "Зурбаган". Супруга Преснякова-старшего Елена долгие годы являлась вокалисткой прославленного ВИА "Самоцветы". Внук Никита проявил себя на российской эстраде, как талантливый начинающий исполнитель.