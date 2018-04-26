Видеофакт: группа наркоторговцев в Кишиневе сбывала товар на виду у всех

Подозреваемые оказали сопротивление при задержании, но скрыться им не удалось.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Двое мужчин и женщина, жители Кишинева, задержаны по подозрению в распространении наркотиков на территории столицы.

Операцию правоохранители провели, когда нарушители передавали товар мнимому покупателю — сотруднику полиции, работавшему под прикрытием. Предполагаемые наркоторговцы оказали сопротивление и даже пытались убежать, поставив под угрозу жизнь офицера правоохранительных органов.

Согласно опубликованным в четверг данным Генерального инспектората полиции, за один грамм героина задержанные требовали две тысячи леев.

Три месяца полицейские следили за членами преступной группы, куда был внедрен сотрудник правоохранительных органов.

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У задержанных нашли 30 граммов героина, около 18 тысяч леев, два пневматических пистолета, электронные весы, сим-карты и мобильные телефоны.

Общая стоимость обнаруженных наркотиков составила около 60 тысяч леев.

Мужчин и женщину задержали на 30 дней. Если суд признает их вину, им грозит до 15 лет тюрьмы.