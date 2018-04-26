ДТП в Кишиневе: транспорт по центральному проспекту не едет

Серьезное ДТП в Кишиневе: сотрудники полиции перекрыли одну полосу движения на центральном проспекте, из-за этого не могут проехать троллейбусы, следующие на Буюканы и Скулянку.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг вечером на проспекте Штефана чел Маре. Авария спровоцировала пробку — приостановлено движение общественного транспорта в направлении столичного сектора Буюканы. У университета имени Константина Стере прямо перед площадью Д. Кантемира столкнулись Audi и Citroen. В результате аварии никто не пострадал.

© Sputnik / ДТП на бул. Штефана чел Маре

По словам очевидцев, сотрудники полиции перекрыли одну полосу на центральном проспекте, из-за этого не могут проехать троллейбусы, следующие на Буюканы и Скулянку.