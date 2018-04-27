Дождь с градом оставил без электроэнергии жителей севера Молдовы

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В северных районах страны прошли сильные дожди, сопровождаемые мощным ветром и градом.
В результате жители минимум двух населенных пунктов остались без электричества, у многих повреждены крыши домов.
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Жители пострадавших районов Молдовы начали делиться фотографиями и видео итогов разбушевавшийся стихии. Больше всего от непогоды пострадали жители Дрокии, более половины домов остались без электричества.
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Также известно, что дождь с градом повредил сельскохозяйственные культуры в Рышканах.