Дождь с градом оставил без электроэнергии жителей севера Молдовы

Сильный ветер и дождь с градом обрушились на северные районы Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В северных районах страны прошли сильные дожди, сопровождаемые мощным ветром и градом.

© Sputnik / Родион ПРОКА Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля

В результате жители минимум двух населенных пунктов остались без электричества, у многих повреждены крыши домов.

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Жители пострадавших районов Молдовы начали делиться фотографиями и видео итогов разбушевавшийся стихии. Больше всего от непогоды пострадали жители Дрокии, более половины домов остались без электричества.

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Также известно, что дождь с градом повредил сельскохозяйственные культуры в Рышканах.