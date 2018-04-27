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Сигареты - постоянный объект контрабанды из Молдовы

Таможенные собаки опять поймали контрабандиста с сигаретами

CC0 / Pixabay / klimkin
Происшествия
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На этот раз водитель пытался провезти через границу в Румынию почти 40 тысяч сигарет.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Если вы едете за границу в автобусе, и у вас плохо работает кондиционер, не спешите винить тех, кто снаряжал транспортное средство в рейс. Возможно, их обвинят в чем-то более серьезном люди в погонах. 

Задержанный
© Photo : Public relations center of Federal Security Service
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Таможенники задержали водителя, который следовал из Бельц в Бухарест. Специально обученные для поиска табака собаки сделали стойку возле его машины во время осмотра на КПП Костешты.

Из системы вентиляции большегрузного авто сотрудники таможни извлекли 38 тысяч 380 сигарет марок "Ritm" и "Winston" с акцизными марками Республики Молдова.

Вместо Бухареста водитель проследовал в служебное помещение, где был составлен протокол о попытке провоза незадекларированных товаров через границу Молдовы. Нарушителю грозит штраф от 3000 до 4500 леев.

 

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Теги:
КПП Костешты, Таможенная служба РМ, служебные собаки, Молдова, Общество
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