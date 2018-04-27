В одной из школ Оргеева распылили слезоточивый газ: пострадали дети

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В Оргеевском районе несколько подростков отравились слезоточивым газом. Как рассказала Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Диана Максим, инцидент произошел в селе Дышкова.
"В 10.50 в полицию поступил звонок о том, что в гимназии села Дышкова кто-то распылил слезоточивый газ. На месте сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сегодня утром несколько детей нашли рядом со спортплощадкой баллончик с неизвестным содержимым. Потом один школьников из любопытства решил воспользоваться находкой, после чего у детей появились симптомы интоксикации", — сказала собеседница.
По ее словам, сотрудники "скорой" оказали помощь восьмерым учащимся восьмого класса.
"К счастью, больше никто из подростков не пострадал. Дети рассказали, что не знали, какое вещество находится в баллончике. Правоохранительным органам предстоит расследовать все обстоятельства этого дела", — сказала собеседница.
В феврале этого года в селе Костешты Яловенского района 35 детей в возрасте 12-14 лет отравились газом неизвестного происхождения и были доставлены в Центр матери и ребенка в Кишиневе. Инцидент произошел в учебном заведении. У всех пострадавших были одни и те же симптомы — боли в горле и животе, озноб, головокружение. Пострадавших привезли в отделение скорой помощи Центра матери и ребенка. Оказалось, что речь идет о смеси десяти органических веществ, которые могут содержаться в спреях с раздражающим действием и в парфюмерии. Отравление произошло из-за высокой концентрации данных веществ в воздухе и низкой переносимости организма пострадавших детей.