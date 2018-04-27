В одной из школ Оргеева распылили слезоточивый газ: пострадали дети

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В Оргеевском районе несколько подростков отравились слезоточивым газом. Как рассказала Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Диана Максим, инцидент произошел в селе Дышкова.

"В 10.50 в полицию поступил звонок о том, что в гимназии села Дышкова кто-то распылил слезоточивый газ. На месте сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сегодня утром несколько детей нашли рядом со спортплощадкой баллончик с неизвестным содержимым. Потом один школьников из любопытства решил воспользоваться находкой, после чего у детей появились симптомы интоксикации", — сказала собеседница.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Представлены подробности отравления лицеистов Кишинева клеем

По ее словам, сотрудники "скорой" оказали помощь восьмерым учащимся восьмого класса.

"К счастью, больше никто из подростков не пострадал. Дети рассказали, что не знали, какое вещество находится в баллончике. Правоохранительным органам предстоит расследовать все обстоятельства этого дела", — сказала собеседница.

В феврале этого года в селе Костешты Яловенского района 35 детей в возрасте 12-14 лет отравились газом неизвестного происхождения и были доставлены в Центр матери и ребенка в Кишиневе. Инцидент произошел в учебном заведении. У всех пострадавших были одни и те же симптомы — боли в горле и животе, озноб, головокружение. Пострадавших привезли в отделение скорой помощи Центра матери и ребенка. Оказалось, что речь идет о смеси десяти органических веществ, которые могут содержаться в спреях с раздражающим действием и в парфюмерии. Отравление произошло из-за высокой концентрации данных веществ в воздухе и низкой переносимости организма пострадавших детей.