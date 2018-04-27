В Кишиневе автобус для перевозки заключенных попал в ДТП

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Автозак Департамента пенитенциарных учреждений попал в аварию в пятницу в Кишиневе на участке кругового движения площади Дмитрия Кантемира. Очевидцем происшествия стал корреспондент Sputnik.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем марки Dacia. На фото запечатлено, что дверь спецтранспорта открыта, а конвой, очевидно, пытается выяснить, кто является виновником случившегося. Радует одно обстоятельство: жертв нет.

А вот выяснить, находились ли в автозаке задержанные, на данный момент не удалось. Конвой не подпускал зевак к транспортному средству, а в Департаменте пенитенциарных учреждений никто не поднял телефон.