ДТП на севере Молдовы: погиб полицейский, еще 4 человека пострадали

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Дрокиевском районе — погиб полицейский, еще четыре сотрудника Службы государственной охраны в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Инофрмацию подтвердили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

"Трагедия произошла прошлой ночью на трассе М-5 на пересечении с второстепенной дорогой, ведущей к селу Пеления Дрокиевского района. Автомобиль Volkswagen Touareg, принадлежащий Службе государственной охраны, за рулем которого находился 28-летний мужчина, направлялся из Бельц в город Рышканы. Машина врезалась в эвакуатор модели MAN", — сообщили в полиции.

В результате ДТП, как заявили в инспекторате, погиб пассажир легковушки — 34-летний полицейский. Речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который работал в структуре полиции с 2010 года.

"Еще четыре человека в возрасте 28, 30 и32 лет — сотрудники Службы государственной охраны — доставлены в муниципальную больницу Бельц в тяжелом состоянии. По предварительной информации, авария произошла из-за превышения скоростного режима", — отметили в инспекторате.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, что привело по неосторожности к гибели одного человека.

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"Генеральный инспекторат полиции инициировал внутреннее расследование, чтобы установить все обстоятельства того, как полицейский оказался в этом автомобиле", — добавили в полиции.