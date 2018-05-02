Видеофакт: зачем пожарных вызвали в Джурджулештский порт

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Учения в международном порту Джурджулешт провели сотрудники Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы и топливного департамента самого порта.

Цель учений — улучшить синхронность действий в случае ЧП в топливной зоне портового терминала.

По сценарию, сразу после объявления об условном пожаре все сотрудники порта были эвакуированы. На место условного возгорания прибыло два пожарных расчета. Также, по сценарию, один из сотрудников порта не смог выбраться из зоны риска самостоятельно и был эвакуирован. Ему оказали медпомощь.