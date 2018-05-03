Страшное ДТП в Молдове: легковушка протаранила маршрутку - есть жертвы

Кошмарная авария произошла в Оргеевском районе: легковушка столкнулась с рейсовой маршруткой - есть погибшие и пострадавшие.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Утро четверга в Молдове началось с серьезного ДТП, в результате которого погиб 25-летний молодой человек. Инцидент произошел на трассе R-6 Кишинев-Оргеев-Бельцы около 08:00 близ села Бравичены Оргеевского района.

"Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Opel Corsa, превысил скоростной режим и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с пассажирским микроавтобусом модели Mercedes Sprinter, в котором находились люди", — отметили в Генинспекторате полиции.

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По данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадали четверо пассажиров микроавтобуса.

"Они получили различные травмы и доставлены в районную больницу Оргеева. Полиция находится на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства этого дела", — добавили в инспекторате.