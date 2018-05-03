Кошмарная ночь: на юге Молдовы загорелся дом, в котором находились дети

Когда спасатели приехали на место происшествия, то столкнулись с тем, что дверь в горящий дом была закрыта. Дети в момент возгорания находились в дальней комнате жилища.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В ночь на четверг двое детей в Кагульском районе едва заживо не сгорели, пока родителей не было дома. Информацию подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Этой ночью в населенном пункте Московей Кагульского района вспыхнул пожар в частном жилом доме, в котором находились двое детей. Огонь уничтожил 15% крыши и пристройку площадью 16 квадратных метров. Пожарным удалось спасти восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку", — сообщили в инспекторате.

Там отметили, что на данный момент здоровью детей ничего не угрожает. Когда спасатели приехали на место ЧП, то столкнулись с тем, что дверь в горящий дом была закрыта.

Дети в момент возгорания находились в дальней комнате жилища.

"В момент пожара они были дома одни, а их родители находились в гостях", — добавили в инспекторате.

Экспертам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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