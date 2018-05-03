Дело о ДТП с "пьяным мальчиком": виновного накажут еще жестче

Делом "пьяного младенца" заинтересовалась Апелляционная палата: прокуроры настояли на ужесточении приговора в отношении водителя, который сбил коляску с четырехмесячным ребенком.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Молдавские прокуроры добились ужесточения наказания для мужчины, сбившего коляску с "пьяным ребенком".

© Sputnik / Evghenii Panasenco История "пьяного младенца" из села Брезоая обрастает подробностями

"По настоянию прокуроров водитель ВАЗ, который летом прошлого года сбил коляску с ребенком в Штефан Водском районе, получил более серьезное наказание", — сообщили в Генпрокуратуре.

Подробности дела о ДТП с "пьяным младенцем": что говорят прокуроры>>>

Как сообщили в Генпрокуратуре, в начале этого года первая инстанция приговорила фигуранта этого уголовного дела к четырем годам лишения свободы в тюрьме открытого типа с потерей права управлять автомобилем в течение пяти лет. Также суд постановил взыскать с него 115 тысяч леев в пользу пострадавшей стороны.

"Прокуратура опротестовала это решение в связи с тем, что наказание оказалось мягким. Коллегия Апелляционной палаты Кишинева приняла заявление прокурора и вынесла новый вердикт, согласно которому обвиняемого приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы полузакрытого типа", — сообщили в прокуратуре.

При этом судьи АП постановили лишить фигуранта этого дела водительских прав на четырехлетний срок. Решение второй инстанции может быть опротестовано в Высшей судебной палате.

Как произошла авария?

ДТП произошло вечером 20 августа прошлого года. В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, управлял автомобилем модели ВАЗ.

"Мужчина ехал по одной из центральных улиц села Брезоая. В определенный момент он потерял управление, выехал на встречную полосу и сбил коляску, которая находилась возле обочины. Трагедия произошла на глазах у матери ребенка, разговаривавшей с односельчанкой в двух шагах от коляски", — отметили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, находившийся в коляске четырехмесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Экспертиза показала, что серьезные телесные повреждения, причиненные младенцу, стали причинами его смерти.

Дело "пьяного младенца"

Ранее начальник районной прокуратуры Штефан Водэ Петр Тофан сообщил, что исследование также показало, что в крови младенца обнаружили 0,44 промилле алкоголя. По его словам, в повторной экспертизе нет смысла, так как это не повлияет на квалификацию деяния, совершенного обвиняемым.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что "сразу после происшествия водитель в возрасте 20 лет покинул место ДТП, оставив автомобиль на месте аварии". В правоохранительных органах подчеркнули, что обвиняемый сбежал домой, однако в скором времени водителя задержали.

"В ходе проведения экспертизы выяснилось, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,12 мг/л. Обвиняемый полностью признал вину", — отметили в Генпрокуратуре.