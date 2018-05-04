"Пламя правосудия": в Кишиневе вспыхнул пожар в суде сектора Буюкань

Два пожарных расчета отправились тушить пожар в здании суда сектора Буюкань.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Пожар вспыхнул в пятницу утром в здании суда сектора Буюканы, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые быстро локализовали возгорание.

"Сообщение о пожаре поступило этим утром в 5.03. Пожар вспыхнул в кабинете одного из судей на шестом этаже", — говорится в сообщении.

Пламя повредило вещи в помещении, но дальше не распространилось. Полностью ликвидировать пожар удалось в 5.30.

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Никто не пострадал.

Все обстоятельства происшествия выясняются.