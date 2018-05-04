Видеофакт: еще один "террорист" схвачен в Кишиневе

Свыше 42 тысяч леев штрафа может заплатить мужчина, давший ложное сообщение о бомбе в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. В Кишиневе задержали подозреваемого в сообщении о бомбе в здании управления образования на Ботанике, на проспекте Траяна.

© Sputnik / Rodion Proca Звонок о бомбе в Кишиневе: прокуроры предоставили детали

По данным Кишиневского управления полиции, 11 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что здание заминировано.

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Подозреваемый — 48-летний кишиневец. Он признался в том, что вместе с 39-летним приятелем, ранее судимым, позвонил в полицию и сообщил о мнимой бомбе.

Теперь "шутник" рискует заплатить до 42,5 тысяч леев штрафа, поработать на благо государства до 240 часов или же сесть в тюрьму на два года.