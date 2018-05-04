Видеофакт: в Кишиневе карманный вор жестоко поплатился за злодеяния

Житель Кишинева, по данным полиции, промышлял карманными кражами в общественном транспорте.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. По подозрению в кражах на Рышкановке задержан 34-летний кишиневец.

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В органах правопорядка считают, что мужчина совершил по меньшей мере две кражи, первую — 23 марта в маршрутке №129, вторую — 31 марта в маршрутке №184.

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В первом случае подозреваемый, по данным столичного управления полиции, украл у женщины кошелек с суммой в 1300 леев, во втором — 1700 леев, также у женщины.

Задержанный рискует сесть в тюрьму на четыре года.