На юге Молдовы отчим насиловал приемную дочь, а мать ничего не знала

Мужчина, который на протяжении года насиловал свою 15-летнюю падчерицу, получил тюремный срок - прокуроры намерены опротестовать решение инстанции и ужесточить наказание.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Житель Тараклийского района приговорен к шести годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней приемной дочери, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Его взяли под стражу прямо в зале суда. Инстанция также постановила, чтобы обвиняемый выплатил в пользу пострадавшей стороны в качестве морального ущерба 50 тысяч леев", — добавили в ведомстве.

© Sputnik / Andrei Starostin Полицейский хотел "прикрыть" насильника несовершеннолетней

Прокуроры посчитали это решение суда слишком мягким и объявили, что потребуют ужесточить для него наказание до 25 лет заключения.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина в 2015 году несколько раз подвергал сексуальному насилию свою 15-летнюю падчерицу. Первый раз он изнасиловал девочку в лесу, когда позвал ее собирать кукурузу, а второй раз — на своем рабочем месте, когда несовершеннолетняя принесла ему обед.

Правда раскрылась в начале 2016 года, когда жертва сбежала из дома и скрылась у родственников. Мать несовершеннолетней не знала о муках дочери и обратилась в полицию, чтобы ее найти. В скором времени девочку нашли, и она рассказала о произошедшем.

Девочку 5 лет на севере Молдовы насиловали старшие братья>>>

Обвиняемый в возрасте 39 лет был женат на матери жертвы. В совместном браке у них есть еще двое детей.