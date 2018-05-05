Видеофакт: громкое задержание наркоторговца в Кишиневе

Кишиневцу поставляли "соль" из Одесской области, затем дилер сбывал наркотик на территории столицы Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. По подозрению в распространении синтетического наркотика типа PVP — в просторечии "соль" — задержан 20-летний кишиневец.

© Sputnik / Олег Золото Видеофакт: группа наркоторговцев в Кишиневе сбывала товар на виду у всех

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, молодой человек "принимал груз" из Одесской области и продавал его по 800 леев за грамм.

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Два месяца полицейские следили за дилером, в окружение которого даже был внедрен сотрудник под прикрытием.

Подозреваемый был схвачен в момент продажи наркотиков "кроту". У него нашли 200 граммов "соли".

Теперь жителю столицы грозит до 15 лет тюрьмы, а полиция устанавливает личности сообщников задержанного.