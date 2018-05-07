После трагического ночного ДТП жители Вулканешт открыли охоту на полицию

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. На юге Молдовы произошел серьезный инцидент, будто сошедший со страниц боевика, — с полицейскими погонями и столкнувшимися автомобилями. Родственники пострадавших винят во всем полицию, а патрульные попытались покинуть город, когда на них объявили охоту.

Минувшей ночью, 6 мая, в Вулканештах 25-летний водитель автомобиля Mercedes отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться от патрульного экипажа. В азарте ухода от погони молодой человек не справился с управлением и на полной скорости врезался в грузовой тягач.

ДТП произошло около часа ночи, на перекрестке улиц Советской армии и Жуковского.

Водитель и его пассажирка, молодая девушка, в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение районной больницы Вулканешт бригадой "скорой помощи".

Трагическое ДТП обернулось неожиданными последствиями — виновниками происшествия горожане посчитали полицейских, которые, по их мнению, превысили должностные полномочия и устроили немотивированную погоню по улицам города.

Смертельное ДТП под Кишиневом: есть жертвы>>>

По сообщениям очевидцев, которые пока не удается проверить, той ночью в Вулканештах дежурили три патрульных экипажа, которые попытались покинуть город после ДТП. Один из полицейских экипажей был заблокирован водителями. Как свидетельствуют местные жители, на месте мгновенно собралась большая толпа, более ста человек.

Начальник Главного управления здравоохранения и соцзащиты Гагаузии Алексей Златовчен сообщил порталу Gagauzinfo.md, что врачи пытаются спасти жизнь пострадавших, которые получили множественные переломы.

По сообщению врача, девушку, которая не вышла из комы, пытались отправить в Кишинев вертолетом службы SMURD, но из-за плохой погоды в Румынии он не смог вылететь.

Из Кишинева уже прибыл нейрохирург, который консультирует лечащих врачей.