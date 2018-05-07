Видеофакт: в Кишиневе виновника ДТП "сдали с поличным"

Теперь полиция может без труда найти водителя автомобиля, спровоцировавшего аварию на Чеканах.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. В столице случилась авария — один автомобиль сильно ударил другой и, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.

ДТП случилось на Чеканах, на круговом движении со стороны улицы Алеко Руссо.

На видеозаписи с регистратора водителя, заявляющего, что он — пострадавшая сторона в этой аварии, показано, что от удара разлетелись на куски некоторые комплектующие внешней стороны корпуса авто.

Пользователь соцсетей, выложивший это видео, сообщает марку "машины-агрессора" и ее номер.