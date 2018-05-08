В Кишиневе водитель маршрутки ел на ходу плацинды и хвастал новой челюстью

Водитель маршрутного такси во время езды держал в одной руке плацинду, в другой - чашку с кофе, а потом вытащил вставную челюсть и положил рядом с деньгами для сдачи пассажирам.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Лидер общественного движения СтопХам в Молдове Александр Чолак рассказал через соцсети о том, как он стал свидетелем, мягко говоря, нечистоплотного поведения водителя одной из столичных маршруток.

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Как следует из оставленной Чолаком в интернете видеозаписи, речь идет о микроавтобусе №108. Мужчина, находясь за рулем, с пассажирами в салоне, едва тронулся с места, как тут же "вооружился" кружкой кофе и плациндой. Умудряясь при этом вести машину, он принимал пищу. Затем водитель вытащил изо рта вставную челюсть и положил в бардачок вместе с денежными банкнотами, которые он брал у пассажиров и которыми им же выдавал сдачу.

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На замечания Чолака водитель отреагировал с неодобрением, сославшись на отсутствие времени для приема пищи не за рулем.