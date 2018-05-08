"Красная дурь": как странный порошок погубил кишиневского наркодилера

Один предполагаемый дилер хранил на квартире в Кишиневе вещество пока неизвестного происхождения во всем, в чем можно и нельзя, а другой, попав к украинским пограничникам, заявил, что марихуана ему нужна для личного пользования.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В Кишиневе, на Рышкановке, полиция "накрыла" наркопритон, базировавшийся в одной из квартир.

По данным пресс-службы столичного управления полиции, дилером оказался 43-летний кишиневец, ранее проходивший подозреваемым по делам об аналогичных преступлениях.

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Оперативники уверены, что задержанный сбывал психотропные препараты — в квартире нашли девять пластиковых бутылок с субстанцией, характерной для наркотикосодержащего вещества, три самодельных упаковки с порошком красного цвета и другие предметы, указывающие на причастность мужчины к хранению и, возможно, сбыту наркотиков.

Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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Еще один мужчина, гражданин Молдовы, попался с наркотиками украинским пограничникам и таможенникам. Мужчина собирался пересечь границу Молдовы на авто марки "Ниссан" через КПП "Староказачье". При осмотре машины пограничная собака обнаружила пакет, содержавший серо-зеленые растения, вес которых составлял приблизительно 170 граммов. Как заявил сам водитель, это — марихуана и она предназначена для личного пользования. Обнаруженное вещество изъято для проведения экспертизы.