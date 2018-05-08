Видеофакт: в Каушанском районе прошли ливни с градом

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В селе Киркэешть Каушанского района прошли проливные дожди, сопровождавшиеся сильным ветром и градом.

Примэрия этого населенного пункта на своей странице в соцсети Facebook опубликовала видео разбушевавшийся стихии.

Другие пользователи соцсетей начали делиться своими фотографиями и видео дождя с градом.

Известно о проливных дождях и в районе Штефан-Водэ. Улицы затопило водой, что затрудняет движение транспорта.

По данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, после довольно продолжительного периода непривычно жаркой в это время года погоды во вторник на территории Молдовы ожидается небольшое похолодание и кратковременные грозовые дожди.

Метеорологи прогнозируют, что дожди будут идти в республике до пятницы, 11 мая.