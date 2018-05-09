Хотели скрыться в Молдове, не вышло: опубликованы кадры ареста иностранцев

Правоохранительные органы Молдовы обнародовали кадры операции по задержанию двух иностранцев, которых подозревают разбое.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Двое уроженцев Азербайджана задержаны в Молдове.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спецоперация в Бельцах: кого задержали прокуроры и офицеры СИБ

Их объявили в международный розыск правоохранительные органы Украины, которые подозревают, что молодые люди входят в состав преступного формирования и участвовали в разбойном нападении, завершившемся смертью одного человека и ранением другого.

Как сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, кроме сотрудников этого учреждения в операции по поимке подозреваемых участвовали сотрудники Национального инспектората расследований, пограничники и офицеры Службы информации и безопасности Молдовы.

Оперативные мероприятия провели 8 мая, а кадры задержания опубликовали на следующий день.

"Расследование показало, что мужчины незаконно пересекли границу Республики Молдова, намереваясь изготовить поддельные документы, с помощью которых затем должны были выехать из страны в Турцию, где хотели скрыться от уголовной ответственности", — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время 26-летний и 32-летний иностранцы арестованы на 72 часа. В скором времени будет инициирована процедура их экстрадиции.