На мемориале в Кишиневе полиция задержала хулигана со свастикой

Фашизм не пройдет: мужчине, который пронес на мемориал 9 мая георгиевскую ленточку со свастикой, выписан штраф.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В Кишиневе во время праздничных мероприятий на мемориальном комплексе "Вечность" (Eternitate) в среду полиция задержала мужчину, который вел себя неадекватно — достал георгиевскую ленточку со свастикой и бранился. Этот инцидент не остался незамеченным. Нарушителя порядка сразу вывели за пределы мемориала. Полиция доставила хулигана в участок.

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"Задержан 45-летний мужчина после того, как проявил агрессию и вел себя неадекватно во время праздничных мероприятий ко Дню Победы на мемориале "Вечность", — сообщили в пресс-службе управления столичной полиции.

Как отметили в инспекторате, сотрудники полиции сектора Центр и патрульного батальона оперативного реагирования действовали быстро.

"Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Составлен протокол по факту мелкого хулиганства… Нарушителю предстоит выплатить штраф в размере тысячи леев", — заключили в полиции.