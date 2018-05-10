Видеофакт: контрабанда на "круглую" сумму у самой границы

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. При въезде в Молдову представители правоохранительных органов остановили у села Кайраклия Тараклийского района микроавтобус модели Volkswagen Caravel. За рулем машины был гражданин нашей страны 46 лет.
В автомобиле обнаружены товары широкого потребления на сумму около 600 тысяч леев, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД РМ.
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Установлено, что груз ввезен из Украины контрабандным путем.
Водитель рискует заплатить до 650 условных единиц штрафа, отработать до 240 часов на благо государства либо сесть в тюрьму на срок до двух лет.