Сотрудница BEM выводила из банка деньги и покупала недвижимость

По данным следствия, женщина оформляла займы от банков, а сама изымала средства из депозитария и приобретала недвижимость.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура объявила об осуждении на шесть лет тюрьмы судом Дрокии бывшей главы депозитария филиала Banca de Economii в Рышканах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Конфискованы десятки миллионов леев — кого посадили за коррупцию в Молдове

Инстанция признала женщину виновной в отмывании денег в особо крупных размерах.

Ранее, в марте 2016 года, приговор о двух годах лишения свободы ей вынес суд Рышкан.

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По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, осужденная с 2007 по 2014 год изымала деньги в леях и валюте из депозитария, а с 2007 по 2009 годы купила ряд единиц недвижимости на общую сумму в один миллион 148 тысяч леев. Для "легализации" незаконно присвоенных денег женщина оформляла займы от имени различных банковских учреждений. Так продолжалось, пока на ее след не вышли сотрудники Национального антикоррупционного центра.

Своей вины осужденная не признала. Решение суда первой инстанции подлежит обжалованию.