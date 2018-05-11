Девушка-байкерша попала в автокатастрофу в Кишиневе

Мотоцикл разбит, водительница доставлена в больницу с серьезными травмами.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Не вполне обычный инцидент произошел в пятницу утром на перекрестке столичных улиц Василе Александри и Бернардацци — столкнулись автомобиль и мотоцикл, которым управляла девушка.

Речь не о легком мотороллере-скутере. Как видно на снимках, опубликованных в социальных сетях, девушка управляла тяжелым мотоциклом, излюбленным средством передвижения байкеров.

Девушка получила серьезные травмы, на машине скорой медицинской помощи ее доставили в больницу.

Правоохранительным органам предстоит уточнить детали происшедшего и установить виновников.

Отметим, что отношение автомобилистов и мотоциклистов друг к другу нельзя назвать идеальными. Водители авто часто обвиняют мотоциклистов в том, что они недостаточно внимательно ведут себя на дороге и создают проблемы для движения транспорта.